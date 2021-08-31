Son dakika: Juventus Ronaldo'nun yerine transfer yaptı!
Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a gönderen Juventus, eski futbolcusu Moise Kean'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Juventus, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından eski futbolcusu Moise Kean'i kadrosuna kattığını açıkladı. Moise Kean'i 2019 yılında 27,5 milyon Euro karşılığında Everton'a gönderen Juventus, 21 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İki yıl kiralama bedeli olarak Everton'a 7 milyon Euro ödeyecek olan Juventus, İtalyan golcünün satın alma opsiyonunun ise 28 milyon Euro olduğunu duyurdu.
Moise Kean geçen sezonu PSG'de kiralık geçirmiş ve 41 maçta 17 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
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