Son Dakika | Juventus resmen açıkladı! Merih Demiral geri döndü...
Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Merih Demiral, Sassuolo maçının kadrosunda yer aldı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 7 aydır formasından uzak kalan Merih Demiral'ın Sassuolo maçının kadrosuna alındığını açıkladı.
Genç savunmacı, geçtiğimiz hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamış ve geri dönüşün sinyallerini vermişti.
Merih Demiral, sakatlığından önce Juventus formasıyla çıktığı 7 resmi maça 1 gol ve 1 asist sığdırmıştı.
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