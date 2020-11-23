Son Dakika | Juventus, Merih Demiral'ın sakatlandığını açıkladı!
Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Juventus, Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Merih'in sahalara dönüşünün yaklaşık 10 günü bulacağı belirtildi.
Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi. Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.
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