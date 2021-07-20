Son Dakika: Juventus, Merih Demiral için astronomik bir rakam belirledi - Transfer haberleri

23 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği belirtilen Merih Demiral, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.

Siyah-beyazlıların, 2019'da Sassolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcu, kendisine bir türlü düzenli olarak ilk 11'de yer bulamazken Juve'nin 40 milyon Euro'luk (yaklaşık 400 milyon TL) bonservis ücreti belirlediği iddia edildi.

Goal'de yer alan habere göre; Juventus, Everton'ın ilgi odağında olan stoperi Merih Demiral için 40 milyon Euro bonservis ücreti talep edecek.

Haberde ayrıca, Torino ekibine geri dönen Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, bu yaz Türk stoperin ayrılmasına onay vereceği belirtildi.

SON SÖZ ALLEGRI'DE

Euro 2020'de Türkiye forması giydikten sonra Allianz Stadyumu'na yeni dönen Demiral, önümüzdeki günlerde Allegri ile geleceği hakkında görüşmelere başlayacak.

İtalyan teknik adam, Juventus ile daha üç yıl sözleşmesi bulunan Merih için son sözü söyleyecek.

2019 transfer olduğu İtalyan ekibinde 2 sezon boyunca 32 maçta forma şansı bulabilen Merih, 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon Juventus formasıyla 15 maçta Serie A'da görev alan Merih'in, şans bulabileceği bir kulüpte yer almak istediği belirtiliyor.

EN CİDDİ TALİP EVERTON

Rafael Benitez'in başına geçtiği Everton'ın Merih transferinde en ciddi takım olduğu belirtilirken İtalya'dan Roma ve Atalanta'nın da ilgilendiği kaydediliyor.

Serie A ekipleri Roma ve Atalanta'nın, Juve'nin istediği rakamı karşılayıp karşılayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Merih Demiral; Juventus formasıyla Serie A, İtalyan Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferi elde etti.