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Haber Giriş: 26.10.2020 - 01:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Juventus 1-1 Verona (Maç sonucu ve özeti)

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Verona ile evinde 1-1 berabere kalırken, milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika forma giydi.

Torino'da oynanan maçta Juventus'un golü Dejan Kulusevski'den gelirken, Verona'nın golünü Andrea Favilli kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 9'a yükselterek beşinci sırada yer aldı. Verona ise 8 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Son Dakika | Juventus 1-1 Verona (Maç sonucu ve özeti)

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