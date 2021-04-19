MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Jürgen Klopp Avrupa Süper Ligi konusunda çark etmedi! "Sadece daha fazla parayla ilgili"
GeriFutbol Son dakika: Jürgen Klopp Avrupa Süper Ligi konusunda çark etmedi! "Sadece daha fazla parayla ilgili"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Jürgen Klopp Avrupa Süper Ligi konusunda çark etmedi! "Sadece daha fazla parayla ilgili"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 dev kulübün yayın ve ticari gelir konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşmazlığa düşerek Avrupa Süper Ligi'ni kurması, futbol dünyasında bomba etkisi yaratırken Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, konuyla alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Spor Arena Dış Haber - Futboldaki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan ve bu turnuvadan 4 milyar Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi amaçlayan 12 kulüp, FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok takımın tepkisini çekerken Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da konuya ilişkin görüşlerini bildirdi.

Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'le birlikte aynı oluşumun içinde yer alan Liverpool'da Klopp'tan olumsuz bir açıklama geldi.

UEFA Başkanı Ceferinden Avrupa Süper Ligini kuran kulüpler için çok sert açıklamalar
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler için çok sert açıklamalar!

KLOPP ÇARK ETMEDİ

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının sadece parayla ilgili olduğunu ve iki yıl önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktörünü seviyorum. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olabilme olasılığını seviyorum." dedi.

Avrupa Süper Ligine Galatasaray da mı katılacak Ünal Aysalın 9 yıllık hayali Ali Koç bugünü işaret etmişti...
Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray da mı katılacak? Ünal Aysal'ın 9 yıllık hayali! Ali Koç bugünü işaret etmişti...

"PARAYLA İLGİLİ, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Süper Lig'in sadece daha fazla parayla ilgisi olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, "12 kulübün bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyorum. Bu daha fazla parayla ilgili, başka bir şey değil." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, iki yıl önce Avrupa Süper Ligi'ne dair yaptığı açıklamada "Temennim Avrupa Süper Ligi denilen şeyin hiçbir zaman hayata geçmemesi. Liverpool ve Real Madrid'in 10 yıl üst üste karşılıklı oynayacağı bir organizasyona neden ihtiyaç duyalım?" ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonlar Liginde tarihi değişim UEFA, yeni formatı açıkladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişim! UEFA, yeni formatı açıkladı

Son dakika: Jürgen Klopp Avrupa Süper Ligi konusunda çark etmedi Sadece daha fazla parayla ilgili

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi