Son dakika: Jürgen Klopp Avrupa Süper Ligi konusunda çark etmedi! "Sadece daha fazla parayla ilgili"

Spor Arena Dış Haber - Futboldaki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan ve bu turnuvadan 4 milyar Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi amaçlayan 12 kulüp, FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok takımın tepkisini çekerken Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da konuya ilişkin görüşlerini bildirdi.

Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'le birlikte aynı oluşumun içinde yer alan Liverpool'da Klopp'tan olumsuz bir açıklama geldi.

KLOPP ÇARK ETMEDİ

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının sadece parayla ilgili olduğunu ve iki yıl önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Klopp, "Süper Lig konusunda fikrim değişmedi. İnsanlar mutsuz, bunu anlıyorum. Ben ve futbolcular sürece dahil değiliz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktörünü seviyorum. West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olabilme olasılığını seviyorum." dedi.

"PARAYLA İLGİLİ, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Süper Lig'in sadece daha fazla parayla ilgisi olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, "12 kulübün bunu neden yaptığını tam olarak bilmiyorum. Bu daha fazla parayla ilgili, başka bir şey değil." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, iki yıl önce Avrupa Süper Ligi'ne dair yaptığı açıklamada "Temennim Avrupa Süper Ligi denilen şeyin hiçbir zaman hayata geçmemesi. Liverpool ve Real Madrid'in 10 yıl üst üste karşılıklı oynayacağı bir organizasyona neden ihtiyaç duyalım?" ifadelerini kullanmıştı.

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