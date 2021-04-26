Son dakika: Julian Nagelsmann rekor bedelle Bayern Münih yolunda!

Spor Arena Dış Haber - Almanya Bundesliga'da yeniden şampiyonluğa koşan Bayern Münih'te bir yandan da yeni teknik direktörlük arayışları devam ediyor. Alman basınında çıkan haberlerde Bayern Münih, Leipzig'in başında müthiş işler yapan genç teknik adam Julian Nagelsmann'ı göreve getirmek istiyor. Julian Nagelsmann ile anlaşan Bayern'in Leipzig'i serbest kalma bedelinde ikna etmesi gerekecek.

Kicker'ın haberine göre Leipzig, 33 yaşındaki Alman teknik adamın sözleşme fesih tazminatı olarak Bayern Münih'ten en az 25 milyon Euro istedi.

HANSI FLICK MİLLİ TAKIM'A

Öte yandan Bayern'de kaldığı kısa süreye inanılmaz başarılar sığdıran Hansi Flick'in EURO 2020 sonrası görevi bırakacak olan Joachim Löw yerine Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

NAGELSMANN, VILLAS-BOAS'IN REKORUNU KIRABİLİR

Julian Nagelsmann, yazıldığı gibi 25-20 milyon Euro serbest kalma bedeliyle Leipzig'den ayrılıp Bayern'in başına geçerse tarihin en pahalı transfer edilen teknik direktörü olacak. 2011 yılında Chelsea, Andre Villas-Boas için Porto'ya 15 milyon Euro serbest kalma bedeli ödemişti.

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