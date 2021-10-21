Son Dakika: Julian Nagelsmann koronavirüse yakalandı! Ambulans uçakla dönecek...

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Spor Arena Dış Haberler - Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı teknik adamın tam aşılı olmasına rağmen koronavirüse yakalandığı kaydedildi ve bugün takımdan ayrı olarak ambulans uçakla Münih'e getirileceği kaydedildi.



Julian Nagelsmann, Almanya'ya dönmesinin ardından karantinaya alınacak ve tedavisi gözetim altında sürdürülecek.

Bayern Münih kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı müsabaka sebebiyle Portekiz'de bulunuyordu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Julian Nagelsmann tam aşı koruması altında olmasına rağmen yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugün takımdan ayrı olarak ambulans uçakla Münih'e dönecek ve izolasyona alınacaktır."