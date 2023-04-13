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Son Dakika: Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti! Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı, dün maçta oynamıştı...

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#Julia Ituma#Voleybol#Igor Gorgonzola Novara
Son Dakika: Julia Ituma İstanbulda hayatını kaybetti Ebrar Karakurtun takım arkadaşıydı, dün maçta oynamıştı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:40

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması için İstanbul'a gelen 18 yaşındaki Igor Gorgonzola Novara oyuncusu Julia Ituma, kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Voleybol dünyasını sarsan haber Ebrar Karakurtun takım arkadaşı Julia Ituma İstanbulda hayatını kaybetti... Otel çevresinden fotoğraflarVoleybol dünyasını sarsan haber Ebrar Karakurtun takım arkadaşı Julia Ituma İstanbulda hayatını kaybetti... Otel çevresinden fotoğraflar
Voleybol dünyasını sarsan haber Ebrar Karakurtun takım arkadaşı Julia Ituma İstanbulda hayatını kaybetti... Otel çevresinden fotoğraflar

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Igor Gorgonzola Novara forması giyen voleybolcu Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit maçı sonrasında İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 2004 doğumlu oyuncunun ölümünde intihar şüphesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EBRAR KARAKURT'UN TAKIM ARKADAŞIYDI

Julia Ituma, Igor Gorgonzola Novara'da milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile birlikte forma giyiyordu. Ituma, dün oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit'e karşı forma giymişti.

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SPOR DÜNYASINI SARSAN ÖLÜM

İtalyan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto da Twitter'dan Ituma için bir taziye mesajı yayınladı. Berruto, "Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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JULIA ITUMA KİMDİR?

Ituma, Club Italia'dan ayrıldıktan sonra katıldığı Novara takımıyla ilk sezonundaydı ve İtalyan voleybolunun en dikkat çeken yıldız adaylarından biriydi.

Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ituma, 1.92 cm boyunda, güçlü fiziğiyle geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Genç takımla Eyof ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

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#Julia Ituma#Voleybol#Igor Gorgonzola Novara

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