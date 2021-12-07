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Son Dakika: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu! 40 bin Euro...

#Jude Bellingham#Borussia Dortmund#Bayern Münih
Son Dakika: Jude Bellinghamın cezası belli oldu 40 bin Euro...

Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'a Bayern Münih maçının hakemi Felix Zwayer hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle para cezası verildi.

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Spor Arena Dış Haberler - Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, Bayern Münih maçının hakemi Felix Zwayer hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle 40 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Borussia Dortmund'un, kendi sahasında Bayern Münih’e 3-2 mağlup olduğu mücadele sonrasında müsabakanın hakemi Felix Zwayer’in isminin geçmişte şike skandalına karışmış olmasına atıfa bulunan İngiliz futbolcu, gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullanmıştı.

Jude Bellingham, Alman hakemin geçmişte rüşvet aldığını ve Bayern Münih maçında da şike yaptığını ima ederek, "Almanya'nın en büyük maçına, şikeci bir hakemi veriyorsunuz. Maçın nasıl adaletli bir şekilde bitmesini bekliyorsunuz ki?" demişti.

Soruşturma başlatılmıştı

Alman polisi, Jude Bellingham'ın açıklamalarının ardından soruşturma başlatma kararı aldı. Borussia Dortmund - Bayern Münih maçına damga vuran hakem Felix Zwayer'in tartışmaları kararları, Alman Savcılığı tarafından inceleme altına alınacak.

Jude Bellingham'ın açıklamalarının tamamı:

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"Almanya'nın en büyük maçına, şikeci bir hakemi veriyorsunuz. Maçın nasıl adaletli bir şekilde bitmesini bekliyorsunuz ki? Bence, aleyhimize verdiği karar kesinlikle yanlıştı ve penaltı değildi. Hummels, o pozisyonda topa bile bakmıyor. Top ona çarpıyor, ancak hakem pozisyonu izlemesine rağmen penaltı verdi. Konunun, Hummels’in topa dokunmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum, çünkü hakem önyargılıydı ve penaltı pozisyonu kesinlikle net değildi. Hakem, hatalı kararlar vererek maçın sonucuna etki etti. Maçtaki bütün kararları sorgulanabilir ve hepsini inceleyebilirsiniz"

Felix Zwayer ne yaptı?

İsmi 2005 yılında bir şike skandalına karışan Felix Zwayer, Alman Federasyonu tarafından 300 euro rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men edilmişti.

 

 

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#Jude Bellingham#Borussia Dortmund#Bayern Münih

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