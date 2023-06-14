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Son Dakika: Jude Bellingham resmen Real Madrid'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Bellingham#Real Madrid
Son Dakika: Jude Bellingham resmen Real Madridde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 13:25

Real Madrid, Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ın transferini açıkladı.

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La Liga ekiplerinden Real Madrid, Jude Bellingham'ı resmen açıkladı.

Daha önce Borussia Dortmund'un prensip anlaşmasına varıldığı duyurusu yaptığı transfer hakkında Real Madrid'den de açıklama geldi.

İspanyol ekibi, 19 yaşındaki Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Real Madrid, bu transfer için Dortmund'a 103 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Bellingham bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Bellingham#Real Madrid

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