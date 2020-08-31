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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2020 - 22:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Josef de Souza takımından ayrıldı! Türkiye'ye mi geliyor? Açıklama...

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Son Dakika | Josef de Souza takımından ayrıldı! Türkiye'ye mi geliyor? Açıklama...
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Al Ahli'den bonservisini aldı. Josef de Souza'nın Başakşehir veye Galatasaray ile görüşeceği iddiası üzerine Türkiye'deki temsilcilerinden açıklama geldi.

2018 yazında Fenerbahçe'den 12 milyon Euro karşılığı Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetti. Josef de Souza'nın Başakşehir veye Galatasaray ile görüşeceği iddiası üzerine Türkiye'deki temsilcilerinden açıklama geldi.

Josef'in Türkiye temsilcileri Ogün Erdem - Deniz Sarıtaç'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Son Dakika | Josef de Souza takımından ayrıldı Türkiyeye mi geliyor Açıklama...

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