Son Dakika | Josef de Souza sürprizi! Türkiye'ye geliyor...

2018 yazında Fenerbahçe'den 12 milyon Euro karşılığı Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetti. Fanatik'in haberine göre Josef de Souza, Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

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