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Son Dakika | Josef de Souza sürprizi! Türkiye'ye geliyor...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Al Ahli'den bonserrvisini aldı. Josef de Souza'nın Başakşehir ile görüşmek için Türkiye'ye geleceği belirtildi.
2018 yazında Fenerbahçe'den 12 milyon Euro karşılığı Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetti. Fanatik'in haberine göre Josef de Souza, Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.
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