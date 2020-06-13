Son dakika | Josef de Souza, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, yaptığı paylaşım ve beğendiği yorumlarla geri dönüş sinyali vererek Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Spor Arena | Josef de Souza, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Twitter hesabından "Game over" mesajını paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja "Fenerbahçe'ye geri dön, Gustavo - Josef hayali kuralım" şeklinde yorumlar yaptı. Brezilyalı futbolcunun beğendiği mesajlar Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde yorumlandı.
Josef de Souza 2015-16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de 136 maçta forma giyip 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Brezilyalı futbolcu 2018-19 sezonunda ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle gönderilmişti.
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