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Futbol
Haber Giriş: 13.06.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Son dakika | Josef de Souza, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

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Son dakika | Josef de Souza, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, yaptığı paylaşım ve beğendiği yorumlarla geri dönüş sinyali vererek Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Spor Arena | Josef de Souza, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Twitter hesabından "Game over" mesajını paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja "Fenerbahçe'ye geri dön, Gustavo - Josef hayali kuralım" şeklinde yorumlar yaptı. Brezilyalı futbolcunun beğendiği mesajlar Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde yorumlandı.

Son dakika | Josef de Souza, Fenerbahçeye mi dönüyor

Josef de Souza 2015-16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de 136 maçta forma giyip 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.

Brezilyalı futbolcu 2018-19 sezonunda ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle gönderilmişti.

Son dakika | Josef de Souza, Fenerbahçeye mi dönüyor

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