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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

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Son Dakika | Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!
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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jose Sosa'nın geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir haber paylaşıldı.

Spor Arena Dış Haber | Arjantin'de yayın yapan Canal Trece isimli kuruluşta görevli gazeteci Pablo Gravellone, Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Jose Sosa ile ilgili haberi Twitter'dan veren Pablo Gravellone; "Sosa Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın. İstanbul'da yaşayacağı evi bile rezerve edildi. Sosa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine gidiyor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKLİFİ

Trabzonspor, 35 yaşındaki Jose Sosa'ya son olarak 2 milyon Euro'dan sözleşme teklif etmişti. Deneyimli futbolcu Bordo-mavili takıma henüz cevap vermedi. Jose Sosa transferinin ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Son Dakika | Jose Sosanın Fenerbahçeye transferini duyurdu

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