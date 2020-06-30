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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Jose Sosa'dan Galatasaray açıklaması | Trabzonspor Haberleri

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Son Dakika | Jose Sosa'dan Galatasaray açıklaması | Trabzonspor Haberleri
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Trabzonspor'un tecrübeli kaptanı Jose Sosa, takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı ve Galatasaray maçı hakkında konuştu.

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, Başakşehir’in puan kaybetmesinin ardından takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı...

Kaptan Sosa’nın takım arkadaşlarına, yeterince puan kaybettiklerini belirterek, 5 maçta 15 puan toplamaları halinde şampiyon olacaklarına inandığı ifade etti. Arjantinli yıldız, Galatasaray maçının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

“Takım vurgusu”

Asist Analiz'de yer alan habere göre; İstanbul’daki maçın zorlu geçeceğini ancak ne yapıp edip müsabakadan 3 puanla ayrılacaklarını ifade eden Sosa, Trabzonspor camiasının şampiyonluğu çoktan hak ettiğini söyledi. Takım olgusuna vurgu yapan 35 yaşındaki oyuncu, bunu hep birlikte başaracaklarını söyleyerek motive ettiği de ayrıca öğrenildi

“Şampiyon Trabzonspor sesleri yükseldi”

Sosa’nın bu konuşmasının ardından tüm takım birbirlerini alkışlayarak, şampiyon Trabzonspor tezahüratı yaptıkları bildirildi.

Trabzonspor, pazar günü saat 21.00’de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Dev maçı ise hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son Dakika | Jose Sosadan Galatasaray açıklaması | Trabzonspor Haberleri

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