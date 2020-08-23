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Haber Giriş: 23.08.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jose Sosa'dan açıklama! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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Son Dakika | Jose Sosa'dan açıklama! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Jose Sosa'nın açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.

Trabzonspor'da bulunduğum süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü'ne, tüm çalışanlarına ve Trabzonspor taraftarlarına çok teşekkür ederim.

Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yıl sonunda, Türkiye Kupası'nı Trabzon şehrine getirmek ve taraftara hediye etmek başarılı bir kapanış oldu.

Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor. Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum.

Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!

Son Dakika | Jose Sosadan açıklama Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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