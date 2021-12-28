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Son Dakika: Jose Sosa ve Carolina Alurralde ayrıldı! Eşi bizzat açıkladı...

#Jose Sosa#Carolina Alurralde#Ayrılık
Son Dakika: Jose Sosa ve Carolina Alurralde ayrıldı Eşi bizzat açıkladı...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde ayrıldı. Alurralde, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.

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Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Arjantinli futbolcuyla ayrıldıklarını duyurdu.

Arjantin basınına konuşan Carolina Alurralde, "Jose Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi." ifadelerini kullandı.

18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurralde, "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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#Jose Sosa#Carolina Alurralde#Ayrılık

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