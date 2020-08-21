Son Dakika | Jose Sosa resmen Fenerbahçe'de!

Jose Sosa, Fenerbahçe'de 5 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır.



Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa’yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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