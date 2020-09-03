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GeriFutbol Son Dakika | Jose Sosa, negatif testin ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı!
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Haber Giriş: 03.09.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jose Sosa, negatif testin ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı!

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Fenerbahçe'de Jose Sosa, testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, koronavirüs test sonuçlarının negatif sonuçlanmasıyla antrenmanlara döndü.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek.

Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Son Dakika | Jose Sosa, negatif testin ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı

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