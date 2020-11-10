Son dakika | Jose Sosa neden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron ile görüşen ancak anlaşamayan Jose Sosa, ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Arjantin televizyonu ESPN Redes'e konuşan Jose Sosa, kararının ayrıntıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi seçmesi üzerine Estudiantes taraftarının kendisine haksızca sert tepki gösterdiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu "Arjantin'de taraftarlar sürekli "Estudiantes'i seviyorsan neden gelmedin?" şeklinde tepkiler gösteriyor. Bu durum beni hem üzüyor hem de kızdırıyor. Ülke olarak böyle bir durumumuz var. Bazen sorunlar aslında gerçeklerdir. İki kızım var ve her gün onları düşünmem gerekiyor. Veron'a durumumu anlattım. Kariyerimi Estudiantes'te bitirme arzumla, kızlarımla her gün eğlenerek güzel bir hayat yaşama arzum birbirine karıştı. İnsanlar belki anlayamayabilir ama bir karar vermek zorundaydım ve bu kararı verdim. Arjantin zaten zor bir dönemden geçiyor. Bu durum benim kafamda daha fazla soru işareti oluşmasına yol açtı" dedi.

"SPEKÜLASYONLAR CANIMI YAKIYOR"

Açıklamalarına devam eden Jose Sosa "Beni tanıyan herkes, bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı bilir. Bu tamamen kişisel bir durum ve insanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Gelecek hakkında konuşmak doğru değil çünkü bazı şeyler herkesi yordu. Ve bu kadar çok spekülasyon da fazlasıyla canımı yakıyor. Ben bir Estudiantes taraftarıyım ve her şeyimi bu kulübe borçluyum. Her zaman söyledim, bu yüzden Arjantin'de başka bir takımın formasını giymeyi aklımdan bile geçirmedim" ifadelerini kullandı.

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