Son Dakika | Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre Jose Sosa, bu akşam 21:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.

Trabzonspor'un teklifini reddeden 35 yaşındaki Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 1,5 milyon Euro imza parası alacak olan Jose Sosa Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.

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