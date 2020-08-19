Son Dakika | Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa, bu akşam 21:10'da İstanbul'a geliyor.
TRT Spor'un haberine göre Jose Sosa, bu akşam 21:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.
Trabzonspor'un teklifini reddeden 35 yaşındaki Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 1,5 milyon Euro imza parası alacak olan Jose Sosa Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.
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