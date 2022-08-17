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Son Dakika: Jose Mourinho'nun mesajı Belotti transferinde işleri değiştirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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#Transfer#Galatasaray#Belotti
Son Dakika: Jose Mourinhonun mesajı Belotti transferinde işleri değiştirdi Galatasaray ve Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 09:59

Galatasaray, İtalyan golcü Belotti için son teklifini yaptı ve bekleyişe geçti. Hâlâ aklı Roma'da olan 28 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a yeşil ışık yakarsa, Erden Timur operasyonu bitirmek üzere İtalya'ya doğru yola çıkacak.

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Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti konusunda Galatasaray cephesi artık bekleyişe geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki santrfora son teklifini sunarken, gözünü oyuncunun kararına çevirdi.

Fanatik'in haberine göre; yıldız golcünün aklı ise hâlâ Roma'da. Her ne kadar beklediği teklifi alamasa da Jose Mourinho'nun, "Benden haber bekle" mesajıyla teklifleri askıya alan Belotti, bir yandan Nice ve Galatasaray'la da transfer görüşmeleri yapıyor.

Eğer Belotti, Roma transferinden tamamen vazgeçer ve Cim Bom'a yeşil ışık yakarsa, Erden Timur vakit kaybetmeden İtalya'ya giderek operasyonu bizzat tamamlamayı planlıyor.

Yerli forvet de alacaklar

Belotti'nin dışında Galatasaray bir de yerli forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok Türk kulübünün transfer listesinde bulunan Umut Bozok ile Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın da öncelikli adayları arasında. Planlanan takviyeler gerçekleşirse, mevcut kadrodaki golcülerden Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması düşünülüyor.

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#Transfer#Galatasaray#Belotti

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