Son Dakika: Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı! Son düdükle hüngür hüngür ağladı...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşı karşıya geldi.

İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Roma, Stadio Olimpico'daki rövanş mücadelesini Tammy Abraham'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜRE ALAMADI

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yedek soyunduğu maçta süre almadı.

İLGİNÇ TESADÜF

1990/91 sezonundan (UEFA Kupası) bu yana ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Roma, o sezonun yarı finalinde bugün elediği Leicester’ın kalesini koruyan Kasper Schmeichel’ın babası Peter Schmeichel’ın forma giydiği Brondby’yi turnuva dışına itmişti.

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JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalmasının ardından Jose Mourinho, OPTA verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

JOSE MOURINHO HANGİ TAKIMLARLA, HANGİ TURNUVALARDA FİNALE YÜKSELDİ

Jose Mourinho, Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Porto ile UEFA Kupası'nda da finale kalma başarısı gösterdi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımını finale taşıyan Mourinho, finalde Feyenoord'u mağlup etmesi halinde kulüp kariyerinin altıncı Avrupa Kupası'nı kazanacak.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İtalya Serie A'da ilk dört dışında kalan ve tek umudu UEFA Konferans Ligi olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Leicester City'i eleyerek finale yükseldikleri maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen ve büyük bir sevinç yaşayan Portekizli teknik adam, müsabakanın son düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Roma'da yaşadığında, Roma'yı ve bu kulübü soluyorsun. Buraya geldiğimde büyük ama çok fazla finali olmayan bir kulüp hissettim. Şimdi finali de kazanmak istiyoruz. Çok duygusalım. Bu turnuva, bizim için Şampiyonlar Ligi. Arkadaşım, harika teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bir mesaj göndermek istiyorum; finalleri birlikte kazanalım! Jose Mourinho

DİĞER EŞLEŞMEDE NELER OLDU?



CENGİZ ÜNDER ÜZÜLDÜ, ORKUN KÖKÇÜ FİNALDE

Yarı finalin diğer ayağında ise Marsilya'yı evinde 3-2 mağlup eden Feyenoord, deplasmandan 0-0 eşitlikle ayrıldı ve finalde Roma'nın rakibi oldu. Feyenoord'da Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken Marsilya'da Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna girdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

JSHFJFNCMKAKAHABHAJSIWOPPKXBBDJJDODLSLZNBBCJFKLLLAbdhsjakakala — Orkun Kökcü (@OrkunKokcu) May 5, 2022

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

EINTRACHT FİNAL BİLETİNİ KAPTI

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İngiliz West Ham United karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Frankfurt, evindeki maçı da 1-0 kazanarak finale yükseldi. Frankfurt'un tek golünü 26. dakikada Santos Borre kaydetti. West Ham'da Aaron Cresswell 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Final biletinin ardından büyük sevinç yaşayan Eintracht Frankfurt taraftarları sahaya girdi. West Ham United oyuncuları soyunma odasına doğru hareketlenirken, Eintracht Frankfurt oyuncularına büyük bir sevgi gösterildi. Güvenlik güçleri ve polisin de sahaya girmesiyle birlikte hakemler soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE DETAYI

UEFA Avrupa Ligi'nde kayıpsız finale kalan Eintracht Frankfurt'un yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.

RANGERS TURU ÇEVİRDİ

Yarı finalin diğer ayağı ise geri dönüşe sahne oldu. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Rangers, evinde Alman ekibi RB Leipzig'i 3-1 yendi ve finale çıktı. İskoç ekibi Rangers'ın gollerini 18. dakikada Tavernier, 24. dakikada Kamara ve 80. dakikada Lundstram atarken RB Leipzig'in tek sayısını 70. dakikada Nkunku kaydetti.

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TEK RAKİBİ BENZEMA

Öte yandan 2022 takvim senesinde Avrupa kupaları eleme turlarında Rangers sağ beki James Tavernier’den (7) daha fazla gol atan tek oyuncu Karim Benzema oldu.

Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta Sevilla'da bulunan Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak.