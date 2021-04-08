Son Dakika: Jose Marafona'dan ilk açıklama geldi! Beşiktaş maçından sonra...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor kalecisi Jose Marafona, Beşiktaş maçındaki performansıyla sebebiyle taraftarlardan özür diledi.

Gece yarısı kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan deneyimli eldiven, "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, kalesinde 40 gol görürken 9 müsabakada gol yemedi.