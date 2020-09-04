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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jorge Messi'den yeni açıklama! "Serbest kalma maddesi geçersiz..."

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Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin kontratında yer alan 700 milyon avroluk serbest kalma maddesinin 2019-2020 sezonunda geçerliliğini kaybettiğini duyurdu.

Spor Arena Dış Haberler | Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğlunun Barcelona ile devam mevcut sözleşmesinde yer alan 700 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bugünkü şartlar altında geçerli olmadığını açıkladı.

La Liga yönetimine bir mektup gönderen Messi ailesi, söz konusu maddenin mücbir sebepler nedeniyle geçersiz olduğunu savunuyor.

ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu başkanı Javier Bordas ile yaklaşık 1,5 saat süren bir toplantı yapmıştı.

Görüşmede Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılma talebini kabul etmediklerini ve 33 yaşındaki Arjantinli futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerilerini yinelediği ileri sürülmüştü.

Barcelonalı yöneticilerin, Messi'nin sadece 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesi halinde ayrılabileceğinde ısrarcı olmaları üzerine toplantının herhangi bir anlaşma sağlanmadan sona erdiği kaydedilmişi.

Son Dakika | Jorge Messiden yeni açıklama Serbest kalma maddesi geçersiz...

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