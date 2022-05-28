Son dakika: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği oyuncuyu açıkladılar | Transfer haberi

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Takımı Portekizli 67 yaşındaki başarılı teknik adama emanet etmeye hazırlanan sarı lacivertliler, Portekiz basınında çıkan habere göre, deneyimli orta saha oyuncusunu da birlikte getirmeye hazırlanıyor.

SON KARAR VERİLDİ

Uzun süredir teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta karar kılarken transferi pazartesi gününe kadar resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan sarı lacivertliler, deneyimli hocayla teknik direktör olarak devam etmeme kararı alırken yerini Jorge Jesus'la dolduracak.

BİR YANDAN DA TRANSFER ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Yeni teknik direktör çalışmalarını bizzat yürüten Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'u ikna ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada, Jorge Jesus'un takımı 2.5 aydır takip ettiğini belirten Koç, transferle ilgili olarak da 4-5 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını açıklamıştı.

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BAŞKAN RAKAM VERMİŞTİ

Yeni sezonda yapılanması hakkında, "Jorge Jesus ile sadece Yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. 4-5 transfer yapabiliriz. İsmail Hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor." açıklamasını yapan Koç, planlı olduklarını belirtmişti.

PORTEKİZ'DEN YENİ İDDİA

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan sarı lacivertliler için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, takımı Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe, 67 yaşındaki deneyimli teknik adamın eski öğrencilerinden William Carvalho'yu transfer etmek istiyor.

3 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Jorge Jesus'la Sporting Lizbon'da oynadığı dönemde 3 yıl birlikte çalışan 30 yaşındaki tecrübeli ön liberonun Real Betis'le 1 yıllık daha sözleşmesi bulunurken Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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İspanyol ekibinin Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'ndan sonra oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemediği için Carvalho ile sezon başlamadan sözleşme uzatmak istediği, Carvalho'nun ise gelen teklifleri değerlendirerek takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Dört sezondur Real Betis formasını giyen Angola asıllı Portekizli orta saha oyuncusu, İspanyol ekibinde 135 maça çıkarken 6 gol atıp 10 da asist yaptı.