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Son Dakika: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geleceği tarih ortaya çıktı! Ev bakacaklar...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Son Dakika: Jorge Jesusun Fenerbahçeye geleceği tarih ortaya çıktı Ev bakacaklar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri her geçen gün giderek yükseliyor. Brezilyalı teknik adamın, ekibiyle birlikte senede toplam 7 milyon Euro kazanacağı öne sürülürken, önümüzdeki hafta eşi Ivone ve oğlu Mauro ile İstanbul’a gelecekleri kaydedildi.

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Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un resmen açıklanması artık an meselesi.

Özellikle son günlerde tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmeler yoğunlaştı. Portekiz basınında farklı kaynaklarda yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, 67 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haberlerde, tecrübeli teknik adamın, ekibindeki 6 isimle birlikte Fenerbahçe’ye geleceği kaydedildi. Jesus ve yardımcılarına senede 7 milyon Euro (113 milyon TL) ödeneceği öne sürüldü.

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Ev bakacaklar

Jorge Jesus, ailesiyle birlikte Brezilya’da 2 hafta tatil yapmıştı. “Çocukluk hayalim” dediği Rio karnavalına katılan tecrübeli çalıştırıcı geçen hafta ülkesi Portekiz’e dönmüştü.

Fanatik'te yer alan haberde, Jesus Ailesi’nin önümüzdeki hafta yeniden yolculuğa çıkıp bu kez İstanbul’a gelecekleri belirtildi. Jorge Jesus, eşi Ivone ve oğlu Mauro’yla birlikte gelerek hem son görüşmeleri gerçekleştirecek hem de ev arayışlarına başlayacak. Bu seyahatte yardımcılarının Portekizli teknik adama eşlik edip etmeyecekleri ise belirsiz.

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Son Dakika: Jorge Jesusun Fenerbahçeye geleceği tarih ortaya çıktı Ev bakacaklar...

Çalışmalara hemen başlayacak

Jesus’un İstanbul’da sözleşmeye imza atarak resmen Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Portekizli teknik adam hemen yeni sezon için kolları sıvayacak.

Samandıra’yı gezip tesislerle ilgili yönetime rapor vermesi beklenen Jesus, ayrıca ayrılması muhtemel isimler ve transfer yapılacak mevkilerle ilgili de fikir alışverişinde bulunacak.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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