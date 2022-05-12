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Son Dakika: Jorge Jesus'tan 30 milyon Euro'luk talep! Fenerbahçe'ye gelirse...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Son Dakika: Jorge Jesustan 30 milyon Euroluk talep Fenerbahçeye gelirse...

Jorge Jesus'un yardımcı antrenörleri Fenerbahçe’nin sadece maçlarını değil, idmanlarını bile yakın takipte. Scout ekibi Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Güney Amerika pazarında yetenekli oyuncu keşfine çıktı. Son dakika bir sürpriz yaşanmazsa, imza tarihi belirlenecek.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ikinci kez yüz yüze görüşmesini de gerçekleştirdi. Olumlu geçen buluşmanın ardından Portekizli çalıştırıcının, 30 milyon Euro transfer bütçesi istediği iddia edildi.

Resmi olarak imzalar atılmadı ama 67 yaşındaki hocanın ekibi Fenerbahçe'yi takibe aldı ve dersini çalışmaya başladı. İşte 26 Nisan'daki ilk görüşmenin ardından bugüne tek tek yaşananlar:

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi yapmak için Nisan ayının sonunda Portekiz'e uçtu. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemekte tecrübeli teknik adama net 5 milyon Euro teklif edildi.

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Son Dakika: Jorge Jesustan 30 milyon Euroluk talep Fenerbahçeye gelirse...

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10 MİLYON EURO İSTEDİ

Jorge Jesus o görüşmede yardımcılarıyla birlikte toplamda 10 milyon Euro istedi. Aradaki fark 5 milyon Euro'ydu. Ali Koç, projelerini ve takımla ilgili dosyasını sunarak bir sonraki görüşme için söz aldı.

Jorge Jesus, Brezilya'ya tatile gitti… Burada yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ve olumlu baktığını dile getirdi. 10 Mayıs'ta Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki ikinci yüz yüze görüşme gerçekleşti. Koç, 5 milyon Euro olan teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

Son olarak çalıştığı Benfica kulübündeki maaşı 8 milyon Euro olan Jesus, 10 milyon Euro talebinden yardımcılarıyla birlikte toplamda 7 milyon Euro seviyesine düştü ancak 30 milyon Euro transfer bütçesi istediğini vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veren ve bu nedenle Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini garantilemesini bekleyen Portekizli çalıştırıcının scout ekibi, özellikle Brezilya ve Arjantin'den yetenekli oyuncu arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında alacağı sonuç Jesus'un transferi için önemli. Bu karşılaşma sonrası Konyaspor ile aradaki puan farkı korunursa, Jesus'un transferi için bir engel kalmayacak. Portekizli hocanın avukatı ve menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Burada son detaylar netleştirilecek ve imza tarihi resmi olarak açıklanacak.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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