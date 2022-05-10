Son dakika: Jorge Jesus'ta flaş 'Brezilya' gelişmesi! 'Fenerbahçe ile anlaştı' derken...

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Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig'i 2. sırada bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV, dünkü haberinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağını duyurmuştu. Başkan Ali Koç da deneyimli teknik adamla son bir görüşme yapmak için Portekiz'e gitmişti.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI"

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda ise Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye şartlı 'Evet' dediğini belirtip, Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi halinde takımın başına geçmeyi kabul ettiğini söylemişti.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Fenerbahçe ile görüşen Jorge Jesus'un ismi bugün Brezilya Milli Takımı için geçmeye başladı. 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya'nın Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istediği belirtildi.

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JORGE JESUS: "BREZİLYA REDDEDİLMEZ"

Brezilya'da yayın yapan SporTV'de "Bem, Amigos!" isimli programa Brezilya Milli Takımı'ndan gelebilecek bir teklifle ilgili konuşan Jesus; "Bu herhangi bir teknik adam için geri çevrilemez bir teklif olur. Dünyada hiçbir teknik direktör Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek teklifi geri çeviremez. Bu ben ve kariyerim için harika bir onur olur. Brezilyalı futbolcular dünyanın en iyi oyuncuları." sözlerini kullandı.

"EVERTON'DAN TEKLİF ALDIM"

Jorge Jesus aynı programda Benfica'dan ayrıldıktan sonra İngiltere dahil dünyanın çeşitli ülkelerindeki büyük kulüplerden teklif aldığını da söyledi.

"Benfica'dan ayrıldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerindeki büyük takımlardan teklif aldım. Portekiz'den tanıdığım Andre Gomes'in takımı Everton benimle ciddi şekilde ilgilendi ama teklif ilgimi çekmedi çünkü ben maç değil kupalar kazanmaya alışmış bir teknik adamım. İçinde bulunmak istediğim proje, kupa kazanmaya odaklı olmalı."

"FLAMENGO'NUN 20 MAYIS'A KADAR KARAR VERMESİ GEREK"

Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada Brezilya'dayken Flamengo ile görüştüğünü söylemişti.

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"Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus; "Elbette dönmek isterim ancak her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermek gerekecek." dedi.

"FENERBAHÇE DIŞINDAKİ TEKLİFLERİ REDDETTİM"

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, aynı röportajda Fenerbahçe dışındaki bütün teklifleri reddettiğini de söyledi.

"Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'den teklif aldım. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basıt bir nedenden ötürü reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken acı çekmiştim."