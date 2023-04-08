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Son dakika: Jorge Jesus için yeni gelişme! Fenerbahçe'den teklif ve Ali Koç'tan transfer güvencesi...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Son dakika: Jorge Jesus için yeni gelişme Fenerbahçeden teklif ve Ali Koçtan transfer güvencesi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 13:48

Fenerbahçe'de son dönemin en çok tartışılan ismi olan Jorge Jesus'un Sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan teklif aldığı ortaya çıkan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de kalma ihtimali de belirdi. Portekiz basınında çıkan haberin detayları haberimizde...

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Fenerbahçe'nin başında inişli çıkışlı bir grafik çizen Jorge Jesus'un geleceği hakkında bilinmezlik devam ediyor. Bilinmezlik sürdükçe de farklı kaynaklardan farklı haberler çıkmaya devam ediyor.

DERBİ SONRASI 3 SAATLİK GÖRÜŞMEDE 'YOLA DEVAM' KARARI ÇIKTI

Süper Lig'de geride kalan hafta evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edilmiş. Ali Koç ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yapan Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıkmıştı.

Fenerbahçe daha sonra oynanan Kayserispor maçını kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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ALİ KOÇ İLE TARTIŞTI MI?

Jorge Jesus, Kayserispor maçının ardından kendisine sorulan 'Derbi sonrası soyunma odasında Ali Koç ile tartıştınız mı?' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

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Kendimce kendi fikirleri ve yöntemleri olan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş maçı bitince acı çekiyorduk, üzülüyorduk. Ben de soyunma odasına hemen gidemedim. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var.

Son dakika: Jorge Jesus için yeni gelişme Fenerbahçeden teklif ve Ali Koçtan transfer güvencesi...

BREZİLYA VE FLAMENGO DERKEN SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Dünya Kupası'nın ardından ismi Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için son dönemde Flamengo haberleri çıkıyordu. Brezilya'nın Carlo Ancelotti ismine yönelmesiyle Portekizli teknik adamın eski takımı Flamengo'ya döneceğine büyük ihtimal gözüyle bakılıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Jesus ile ilgili haberler yapan Goal Brasil yazarı Raisa Simplicio, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Herve Renard'dan boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Jorge Jesus'u düşündüğünü yazmıştı.

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2018/19 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun 'geri çevrilemez' bir teklif hazırlığında olduğu ifade edilmişti.

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PORTEKİZ BASINI: FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Jesus ile ilgili yeni gelişme ise dün gece yaşandı. Portekiz'den A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a takımın başında en az bir sezon daha kalması için teklif yaptı.

Haberde Ali Koç'un, bu sezon kupa kazanamasa bile Portekizli teknik adamın bir sezon daha takımın başında kalmasını istediği ifade edildi. Yönetimin ayrıca Jesus'a kadroya önemli isimlerin transfer edileceği yönünde bir garanti verdiği de belirtildi.

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Portekizli teknik adam, kararını bu ay sonuna kadar yönetime bildirecek.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç

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