Son Dakika: Jorge Jesus aradığı golcüyü Brezilya'da buldu! Yakın arkadaşının öğrencisi...

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Jorge Jesus, imza töreninde transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız” demişti. Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison’un ismini yönetime verdi.

23 yaşındaki oyuncunun forma giydiği Botafogo’yu, Jesus’un yakın arkadaşı, Luis Castro çalıştırıyor. Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe ’ye getirmek istiyor.

5 milyon Euro

Botafogo, geçtiğimiz ocak ayında 23 yaşındaki golcüyü 200 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı. Erison, 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti. Siyah-Beyazlılar, takımın en skorer ismi olan yıldız futbolcuyu satmak istemiyor. Ancak ellerini kollarını bağlayan bir durum var: 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi! Fenerbahçe’nin ilgisi sonrası Botafogo’nun ABD’li sahibi John Textor, henüz ocak ayında aldıkları Erison’a yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti.

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Yönetim, Jesus’a güveniyor

Textor’un yıldız forvetin maaşında iyileştirme yapıp, serbest kalma maddesini de en az 10 milyon Euro’ya çekmek istediği belirtildi. Botafogo taraftarlarının da yaşanan bu gelişmeler sonrası sosyal medyada Erison’un takımda kalması için kampanya başlattıkları öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi aslında marka bir golcü transfer etmek istiyor. Ancak kariyeri boyunca Güney Amerika’dan keşfettiği birçok ismi yıldız seviyesine çıkaran Jorge Jesus’a olan yüksek güven nedeniyle, Erison için 5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödenmesi sürpriz olmaz.

Belotti transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe’nin forvet listesinde yer alan Andera Belotti, Torino ile olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı.Boşa çıkan İtalyan yıldız için İnter ve Milan’ın devreden çıkması, teklif yapacağı iddia edilen Monaco’nun da bu transferi düşünmediğini açıklaması sonrası, Sarı-Lacivertliler avantajlı konuma geldi. Belotti için devreye giren son takım ise Fiorentina oldu. Mor Menekşeler, 28 yaşındaki golcünün ekonomik şartlarını araştırmaya başladı. Ancak Belotti, direkt 11’de oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fiorentina’nın forvet hattında Arthur Cabral’ın olması nedeniyle, İtalyan yıldızın bu takıma gitmeye sıcak bakmayabileceği öne sürüldü.

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Gabigol’de beklemeye geçildi

Sarı-Lacivertliler’in hayallerini süsleyen Gabigol konusunda Flamengo ile yapılan pazarlıklarda bir türlü ilerleme sağlanamadı. Yıldız futbolcunun menaceriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğü Gabigol’u astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe ’nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo‘nun sadece Diego Rossi’nin yanı sıra 15 milyon Euro’luk bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe’nin beklemeye geçtiği kaydedildi.

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Mbaye Niang ve Albert Ellis önerisi

Transferin hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe ’ye hemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bu yönde son teklif Fransa’dan geldi. Bordeaux’nun 3. Lig’e düşürülmesinin ardından, kadrosunda bulunan futbolcular ayrılık için hazırlıklara başladı. Fransız ekibi, birçok oyuncusunu kaybedecek. Lacivert-Beyazlılar’ın iki yıldızı da Fenerbahçe’ye önerildi: M’Baye Niang ve Alberth Elis... İki oyuncu geçen sezonlarda Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelmişti. Menacerler, her iki oyuncunun da kiralık olarak gelebileceği mesajını yolladı.

Kararı Jesus verecek

Niang, geçen sezonun başında bedelsiz olarak Bordeaux’ya transfer olmuştu. Senegalli forvetin 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin, 1 senelik kontrat uzatma opsiyonunu kullanarak Niang’yı kiralayabileceği kaydedildi. Alberth Elis ise zorunlu satın alma opsiyonuyla Boavista’dan kiralanmıştı. Bordeaux, 3. Lig’e düşürülmesine rağmen Honduraslı kanat oyuncusunun bonservisini 5.5 milyon Euro’ya alacak. Lacivert-Beyazlılar, Elis’i satmak istese de satın alma opsiyonuyla kiralanmasına onay verebileceği kaydedildi. Yönetim iki oyuncuyu da Jesus’a sunacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Dzyuba teklifi

Sarı-Lacivertliler, bir süredir Zenit’ten ayrılan Artem Dzyuba ve menaceriyle görüşme halindeydi. Rus forvet, masaya 2 milyon Euro’luk maaş talebiyle oturdu, ancak bunu 1.5 milyon Euro’ya kadar indirdi. Fenerbahçe Yönetimi ise 1.2 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacağını karşı tarafa iletti. Rus basınına göre, kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen tecrübeli golcü, bu teklifi kabul etmeye yakın. Çift forvetli bir taktikle oynamayı planlayan Jesus’un, Dzyuba’ya sıcak baktığı belirtildi.