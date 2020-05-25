Son dakika | Jordi Bartomeu, EuroLeague ve EuroCup'ın sona ermesini istedi
Son dakika haberine göre; EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, takımlara 2019/20 sezonunun iptal edilmesini teklif etti. A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir oylama yaparak sezonun devam edip etmeyeceğine karar verecek.
Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun kaderi bugün belli oluyor.
EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 11 A lisanslı kulübün katıldığı telekonferansta takımlara sezonunun iptal edilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonrası sezonun geleceğiyle ilgili karar verilecek.
EŞİTLİK OLURSA BAŞKAN KARAR VERECEK
Oylamada eşitlik olması durumunda başkan Jordi Bertameu'nun oyuyla karar verilecek. 11 kulüp olduğundan dolayı bu senaryonun gerçekleşmesi için bir kulübün oy kullanmaması gerekecek.
Kulüpler eğer 'sezona devam edelim' derse sezonun hangi şehirde tamamlanacağı kararlaştırılacak. Avrupa Ligi yönetimi, oylama öncesinde kulüplere muhtemel tüm senaryoları, devam etmenin artı ve eksi yönlerini sunacak.
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