Son dakika | Jordi Bartomeu, EuroLeague ve EuroCup'ın sona ermesini istedi

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun kaderi bugün belli oluyor.



EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, 11 A lisanslı kulübün katıldığı telekonferansta takımlara sezonunun iptal edilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonrası sezonun geleceğiyle ilgili karar verilecek.



EŞİTLİK OLURSA BAŞKAN KARAR VERECEK

Oylamada eşitlik olması durumunda başkan Jordi Bertameu'nun oyuyla karar verilecek. 11 kulüp olduğundan dolayı bu senaryonun gerçekleşmesi için bir kulübün oy kullanmaması gerekecek.

Kulüpler eğer 'sezona devam edelim' derse sezonun hangi şehirde tamamlanacağı kararlaştırılacak. Avrupa Ligi yönetimi, oylama öncesinde kulüplere muhtemel tüm senaryoları, devam etmenin artı ve eksi yönlerini sunacak.