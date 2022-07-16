Son Dakika: Joao Pedro adım adım Fenerbahçe'ye! Kritik gün belli oldu...

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı konuşulan Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Joao Pedro transferi için kulübü Cagliari ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için Pazar günü oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

Görüşmeler neticesinde uzlaşma sağlanması durumunda Joao Pedro, Pazar gecesi veya Pazartesi sabahı İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ?

Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için 2.2 milyon Euro yıllık ücret ve 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlarken Fenerbahçe daha yüksek bir teklifle geldi.

Oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan Fenerbahçe, futbolcunun menajerine ise ekstra 1.5 milyon Euro teklif etti.

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İTALYANLAR BÖYLE DUYURMUŞTU

Sky Sport Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamıştı.

Joao Pedro'nun menajerinin Cumartesi gününe kadar İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşüp transfere son şeklini vereceği ifade edilmişti.

Öte yandan ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Fenerbahçe'nin Cagliari ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığını, oyuncunun İstanbul'a gelmek için hazır olduğunu belirtmişti.

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalkmıştı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edilmişti.

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"JOAO PEDRO TRANSFERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Cenk Ergün, şu açıklamaları yapmıştı:

"Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği taktirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim."