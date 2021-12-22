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Son Dakika: Joachim Löw'ün Fenerbahçe kararını Alman basını duyurdu!

#Joachim Löw#Fenerbahçe#Vitor Pereira
Son Dakika: Joachim Löwün Fenerbahçe kararını Alman basını duyurdu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin en ciddi adaylarından olan Joachim Löw'ün kararıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman basını, 61 yaşındaki teknik adamın geleceğine yönelik kararını verdiğini belirtti.

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Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri, tecrübeli Alman çalıştırıcı Joachim Löw'dü. Alman basını, Löw'ün kararını duyurdu.

EURO 2020'de İngiltere'yle oynanan maçın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan ve o dönemden bu yana herhangi bir takımda görev almayan Alman çalıştırıcı, 1 yıl çalışmayacağını söylemişti.

"1 YIL TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Löw açıklamasında, "Mantıklı olarak, geri dönüp dönmeyeceğime dair sorulan sorular ve dedikodular var. İlk 6 ayda hiçbir şey yapmayacağım zaten çok açıktı. Önümüzdeki sezon ise neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmış ve dinleneceğini belirtmişti.

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Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalınmasının ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör adayları belirlemişti. Sarı-lacivertlilerin Slaven Bilic, Kenan Koçak, İsmail Kartal, Okan Buruk ve Joachim Löw gibi isimleri gündemine aldığı ifade edilmişti.

GÜNDEMİNDE FENERBAHÇE YOK

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Konuyla ilgili olarak Alman basını, Joachim Löw'ün aldığı kararı duyurdu. Bild'de yer alan habere göre Joachim Löw'ün gündeminde Fenerbahçe'nin yer almadığı ve olası bir teklife sıcak bakmayacağı ifade edildi.

HAYALİ İSPANYA ANCAK...

Almanya Milli Takımı'nı 17 yıl çalıştırdıktan sonra milli takımda görev almaya yanaşmayan Löw'ün önceliği kulüp takımına verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın hayali ise İspanya'nın üst düzey takımlarını çalıştırmak ancak Real Madrid'in Ancelotti, Barcelona'nın ise Xavi ile yakın zamanda anlaşma yapması, Löw'ün hayalinin gerçekleşmesine engel olarak görülüyor...

ÜST DÜZEY TEKLİF GELMEZSE...

Joachim Löw için İngiltere Premier Ligi'nin de alternatiflerden biri olduğu fakat Manchester United ve Manchester City gibi takımların mevcut hocalarıyla uzun süreli kontratları bulunduğu için bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

61 yaşındaki Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN KENAN KOÇAK AÇIKLAMASI

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Vitor Pereira’nın ardından Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak hakkında da konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığnı söyledi.

Özdemir açıklamasında, “Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız” ifaderini kullandı.

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#Joachim Löw#Fenerbahçe#Vitor Pereira

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