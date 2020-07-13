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GeriFutbol Son dakika! Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Son dakika! Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı!

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Son dakika! Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı!
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını açıkladı

Almanya ile Türkiye, 7 Ekim tarihinde Köln'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Almanya Futbol Federasyonu'na açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, karşılaşmanın tarihini açıkladı.

Löw, 7 Ekim tarihinde Köln'de Türkiye ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Son dakika Joachim Löw, Türkiye ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı

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