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GeriFutbol Son Dakika | Joachim Löw hayran kaldı! Efecan Karacan'a övgüler!
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Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Joachim Löw hayran kaldı! Efecan Karacan'a övgüler!

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Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız maça Efecan Karaca damga vurdu. Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi.

Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca’ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu. 2. Lig’den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar’a karşı kariyerinde ikinci kez 11’de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

‘İyi bir yetenek çıkarmışsın’

Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” ifadeleriyle Güneş’e övgü yağdırdı. (Fanatik)

Son Dakika | Joachim Löw hayran kaldı Efecan Karacana övgüler

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