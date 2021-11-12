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Son Dakika: Jesse Sneijder imzayı attı! Babasının yapamadığını yaptı...

#Jesse Sneijder#Utrecht#Wesley Sneijder
Son Dakika: Jesse Sneijder imzayı attı Babasının yapamadığını yaptı...

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jesse Sneijder, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'in altyapısına imza attı.

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Spor Arena Dış Haberler - Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jesse Sneijder, babasının çalıştırdığı amatör kulüp DHSC'den ayrılarak Utrecht altyapısına transfer oldu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç yetenek, kariyerine Utrecht'in altyapısında devam edeceğini duyurdu. Jesse Sneijder'in söz konusu paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Utrecht A Takımı, Hollanda Eredivisie'de 12 hafta itibariyle topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI

Jesse Sneijder, Utrecht'e imza atarak babası Wesley Sneijder'in yapamadığını yapmış oldu.

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, gençlik yıllarında Utrecht'in altyaş kategorisinde takımı olmadığı için doğdu şehrin takımında forma giyememişti.

 

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#Jesse Sneijder#Utrecht#Wesley Sneijder

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