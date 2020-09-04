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GeriFutbol Son Dakika | Jeremain Lens’ten Beşiktaş'a garip teklif!
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Haber Giriş: 04.09.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jeremain Lens’ten Beşiktaş'a garip teklif!

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Beşiktaş'ın 2018/2019 sezonunda İngiliz ekibi Sunderland'dan 4.09 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya kattığı ve yıllık 1.9 milyon Euro alan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, 800 bin Euro’luk teklif için “Aradaki farkı öderseniz giderim” resti çekti..

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve senelik 1.9 milyon euro kazanan Lens, siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talepte bulundu.

Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1.1 milyon euro'yu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.

Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talebi yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.

Son Dakika | Jeremain Lens’ten Beşiktaşa garip teklif

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