Son dakika: Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için araba istedi!
Transfer döneminin sona ermesiyle Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens kendilerine takım bulamadı ve takımda kaldı. Fesih görüşmesi yapılan Lens'in kulüpten isteği iste şoke etti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic kendilerine yapılan teklifleri geri çevirerek takımda kaldılar. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetimle fesih görüşmesi yaparken takımdan ayrılmak için Beşiktaş'taki A takım futbolcularına verilen arabalardan talep etti.
Beşiktaş'tan anlaşmalı şekilde ayrılması halinde Karagümrük'e imza atması beklenen Lens, görüşmelerde sonuç alınamayınca takımda kaldı.
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