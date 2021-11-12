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Son Dakika: Jens Hofer'in Leon Goretzka'ya yaptığı acımasız faul olay oldu! Boynu kırılıyordu...

#Leon Goretzka#Jens Hofer#Almanya
Son Dakika: Jens Hoferin Leon Goretzkaya yaptığı acımasız faul olay oldu Boynu kırılıyordu...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'nın Liechtenstein'i 9-0 mağlup ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı. Leon Goretzka'nın maruz kaldığı sert faul yürekleri ağızlara getirdi.

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Spor Arena Dış Haberler - 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında Almanya ile Liechtenstein arasında oynanan mücadeleye Leon Goretzka'ya rakibi tarafından yapılan sert faul damga vurdu.

J Grubu'nda mücadele eden Almanya, sahasında konuk ettiği Liechtenstein'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Almanya'ya farklı galibiyeti; 11. dakikada İlkay Gündoğan (pen), 20. dakikada Kaufmann (k.k), 22 ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Marco Reus, 76 ve 86. dakikalarda Thomas Müller, 80. dakikada Ridle Baku ve 89. dakikada Max Gopel'in (k.k) golleri getirdi.

Son Dakika: Jens Hoferin Leon Goretzkaya yaptığı acımasız faul olay oldu Boynu kırılıyordu...

Son Dakika: Jens Hoferin Leon Goretzkaya yaptığı acımasız faul olay oldu Boynu kırılıyordu...

ACIMACIZ FAUL

Liechtenstein forması giyen sol bek Jens Hofer'in maçın henüz 9. dakikasında Leon Goretzka'ya yaptığı faul gecenin ve maçın sonucunun önüne geçti.

Jens Hofer, gelişen Almanya atağında yaşanan hava topu mücadelesine kontrol şekilde dahil oldu ve rakibinin boğazına tekme attı. 25 yaşındaki futbolcu, Leon Goretzka'ya yaptığı bu faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Acı içinde yerde kalan Alman futbolcuya ilk müdahale saha içerisinde yapılırken daha sonra detaylı tetkikler yapılabilmesi için bir süreliğine kenara alındı.

Yaptığı sert faul sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Jens Hofer, Leon Goretzka saha kenarına alınırken rakibinin yanına giderek özür diledi ve destek olmaya çalıştı.

Öte yandan söz konusu pozisyonda Almanya lehine verilen penaltıyı İlkay Gündoğan gole çevirdi.

Son Dakika: Jens Hoferin Leon Goretzkaya yaptığı acımasız faul olay oldu Boynu kırılıyordu...

Son Dakika: Jens Hoferin Leon Goretzkaya yaptığı acımasız faul olay oldu Boynu kırılıyordu...

KALKTI VE ASİSTİNİ YAPTI

Jens Hofer'in sert faulüyle maçın başında zor anlar yaşayan Leon Gorezka, takımının 22. dakikada kaydettiği golde başrol oynadı. Tecrübeli futbolcunun pasında düzgün bir vuruş yapan Leroy Sane, farkı 3'e yükseltti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leon Goretzka#Jens Hofer#Almanya

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