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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 20:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jefferson Farfan'a koronavirüs teşhisi konuldu. Sana sağlıklı günler diliyoruz, çabuk iyileş Jeff." ifadeleri kullanıldı.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Lokomotiv Moskova Yönetim Kurulu Başkanı Anatoly Meshcheryakov da 35 yaşındaki Perulu oyuncunun doktor gözetiminde olduğunu ve şimdilik hastaneye yatırılmadığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı

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