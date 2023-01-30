Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin kesin anlaşma sağladığı Jayden Oosterwolde, resmi imza için dün akşam İstanbul’a geldi. Havalimanından doğruca Ülker Stadı’na götürülen 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, yeni takımının Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izledi.

İtalya’nın Parma Kulübü’nden 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oosterwolde bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

OOSTERWOLDE KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Oosterwolde 21 yaşın altında olduğu için yabancı kontenjanına takılmadan A takım listesine yazılabilecek.

"ÇOK AMA ÇOK ZOR TRANSFER OLDU"

Transferin ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: "Çok ama çok zor bir transfer oldu." dedi.

Yeni transfer Oosterwolde ise "Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Hollandalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum."

Sarı lacivertliler, Oosterwolde transferini bu videoyle duyurdu:

Ailemize hoş geldin Jayden Oosterwolde! 💛💙 pic.twitter.com/QzZl8sdC67 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2023

BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEYDİ

Jayden Quinn Oosterwolde, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Jayden Quinn Oosterwolde; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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PORTEKİZLİ BRUMA, BRAGA’YA KİRALANDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV’den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığı Bruma’yı Portekiz’in Braga takımına kiraladı. Sarı lacivertliler kiralık olarak Transfer ettiği Portekizli futbolcunun geçen hafta bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında satın almıştı. Bruma için Braga ile yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu açıklandı.

GENÇLERE YATIRIM YAPANLAR KAZANDI

Futbolcu değerlemesi konusunda en güvenilir kaynak olarak kabul edilen Transfermarkt tarafından hazırlanan ‘2022-23 sezonunda Süper Lig’de değeri en çok yükselen oyuncular’ listesi önemli bir gerçeği ortaya koydu: Gençlere yatırım yapanlar kazanıyor. 1 Temmuz 2022’den günümüze değeri en çok artan futbolcular listesinin ilk 20’sinde yer alanların 14’ü, 25 yaş ve altı isimlerden oluşuyor. Diğer oyuncuların ikisi 26, biri 27, diğer üçü ise 29 yaşında.

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İLK 3'TE FENERBAHÇELİLER VAR

Bu periyotta değeri en çok yükselen isim, Fenerbahçeli İsmail Yüksek. Sezon başında 350 bin Euro fiyat biçilen 24 yaşındaki oyuncu şu an tam 4 milyon 800 bin Euro. Yüzde bin 271 oranında değer kazanan İsmail’i, 4 milyon Euro’luk artışla takım arkadaşı Arda Güler takip ediyor. 1 Temmuz’da 6 milyon Euro olan değeri, 4 milyon Euro’luk artışla 10 milyona yükselen Arda’nın ardından bir başka Fenerbahçeli Attila Szalai geliyor. Macar stoperin değeri 12 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya çıktı.

OYNAMASALAR DA DEĞERLERİ ARTIYOR

İsmail ile Arda’nın pek fazla oynamamalarına karşın değerlerinin artmaya devam etmesi yeteneklerine duyulan güvenin bir sonucu. Genç ve gelecek vadeden futbolcular, oynasa da oynamasa da değer kazanıyor. Listenin ilk 3 sırasını oluşturan Fenerbahçeli futbolcuların ardından Galatasaray’dan 3 isim; Yusuf Demir, Sacha Boey ve Victor Nelsson geliyor. 19 yaşındaki Yusuf ve 22 yaşındaki Boey’in değerleri 2.5 milyon Euro artarken, 24 yaşındaki Nelsson’daki değişim 2 milyon Euro olarak gerçekleşti.

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EN TECRÜBELİLER BAKASETAS, SALİH VE MIDTSJÖ

F.Bahçeli Crespo 2 milyon Euro yükselişle 10 milyon Euro’ya ulaşıp 7. sırayı alırken, Başakşehir’den Ahmed Touba ve Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin 2’şer milyon Euro’luk artışla 8. sırayı paylaştı. F.Bahçeli Emre Mor, 1.7 milyon Euro olan değerini 3.5 milyon Euro’ya çıkarıp ilk 10’a girdi. 20 kişilik listenin en tecrübelileri ise, her üçü de 29 yaşında olan Trabzonsporlu Bakasetas, Beşiktaşlı Salih Uçan ve Galatasaraylı Fredrik Midtsjö.

REKORTMEN İSMAİL YÜKSEK

Listede yer alan futbolcuların 1 Temmuz 2022’den bu yana gerçekleşen piyasa değer artışlarını, ülkemizdeki en önemli yatırım araçları olarak görülen altın ve döviz fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Söz konusu yatırım araçları bu periyotta ortalama yüzde 15 civarında artış gösterirken, Fenerbahçeli İsmail Yüksek altından 72, Euro’dan 87, dolardan 115 kat daha fazla kazandırdı.

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