Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Jason Denayer için çarpıcı transfer açıklaması! Galatasaray istiyordu...

#Jason Denayer#Transfer#Galatasaray
Son Dakika: Jason Denayer için çarpıcı transfer açıklaması Galatasaray istiyordu...

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray'ın listesinde yer alan eski oyuncusu Jason Denayer hakkında flaş bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu konuşulan Jason Denayer hakkında flaş bir açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Belçikalı savunmacının menaceri, "Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var. Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı. Lyon'dan ayrılması gerekiyorsa, bunu zamanı geldiğinde yapmak istiyor bir centilmen olarak. Herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jason Denayer#Transfer#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı