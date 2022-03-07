Son Dakika: Jason Denayer için çarpıcı transfer açıklaması! Galatasaray istiyordu...

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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu konuşulan Jason Denayer hakkında flaş bir açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Belçikalı savunmacının menaceri, "Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var. Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı. Lyon'dan ayrılması gerekiyorsa, bunu zamanı geldiğinde yapmak istiyor bir centilmen olarak. Herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.