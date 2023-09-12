×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Japonya - Türkiye maçında "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları! Milli takıma tepkiler...

Güncelleme Tarihi:

#Stefan Kuntz#Milli Takım#Uğurcan Çakır
Son Dakika: Japonya - Türkiye maçında Stefan Kuntz istifa tezahüratları Milli takıma tepkiler...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 16:29

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Japonya ile karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan müsabaka sırasında taraftarların "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansıdı.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımız, hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'da oynanan maça Türk seyirciler büyük ilgi gösterdi.

TRİBÜNLERDE "KUNTZ İSTİFA" SESLERİ

Japonya karşısında ilk yarım saatte 3-0 geriye düşülmesinin ardından milli takımdaki akıbeti tartışılan Stefan Kuntz aleyhine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Alman teknik adamı istifaya davet etti.

Karşılaşma boyunca "Stefan Kuntz İSTİFA" tezahüratları sık sık yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkatlerden kaçmadı.

Gözden KaçmasınSon Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden Stefan Kuntz açıklaması Göreve devam edecek miSon Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Göreve devam edecek mi?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınCanlı Anlatım: Japonya - Türkiye hazırlık maçıCanlı Anlatım: Japonya - Türkiye hazırlık maçıHaberi görüntüle

FUTBOLCULARA TEPKİ

Öte yandan Japonya'nın ilk yarıda 3-0'ı bulmasının ardından taraftarların futbolcuları yuhaladığı da görüldü. Özellikle Uğurcan Çakır topla her buluşmasında tribünlerden tepki gördü.

Haberin Devamı

Deneyimli eldiven, devre arasında Stefan Kuntz tarafından oyundan alındı. Kuntz, maç öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Uğurcan Çakır'ı yalnızca 45 dakika oynayacağını söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stefan Kuntz#Milli Takım#Uğurcan Çakır

BAKMADAN GEÇME!