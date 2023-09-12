Son Dakika: Japonya - Türkiye maçında "Stefan Kuntz istifa" tezahüratları! Milli takıma tepkiler...

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A Milli Futbol Takımız, hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'da oynanan maça Türk seyirciler büyük ilgi gösterdi.
TRİBÜNLERDE "KUNTZ İSTİFA" SESLERİ
Japonya karşısında ilk yarım saatte 3-0 geriye düşülmesinin ardından milli takımdaki akıbeti tartışılan Stefan Kuntz aleyhine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Alman teknik adamı istifaya davet etti.
Karşılaşma boyunca "Stefan Kuntz İSTİFA" tezahüratları sık sık yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkatlerden kaçmadı.
FUTBOLCULARA TEPKİ
Öte yandan Japonya'nın ilk yarıda 3-0'ı bulmasının ardından taraftarların futbolcuları yuhaladığı da görüldü. Özellikle Uğurcan Çakır topla her buluşmasında tribünlerden tepki gördü.
Deneyimli eldiven, devre arasında Stefan Kuntz tarafından oyundan alındı. Kuntz, maç öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Uğurcan Çakır'ı yalnızca 45 dakika oynayacağını söylemişti.