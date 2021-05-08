Son Dakika: Jan Vesely'nin menajeri Misko Raznatovic'ten transfer açıklaması! Olimpia Milano iddiaları...

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe Beko forması giyen Jan Vesely'nin menajeri Misko Raznatovic, oyuncusu hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Olimpia Milano'nun Çek basketbolcu ile ilgilendiği yönündeki haberlerin ardından açıklamalarda bulunan Misko Raznatovic, "Jan Vesely’nin Fenerbahçe’de bir kontratı var ve 2021-22 sezonunda başka bir Avrupa kulübünde forma giyme ihtimali bulunmuyor." dedi.

Jan Vesely'nin sarı lacivertli kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Söz konusu kontratta NBA çıkış opsiyonu yer alıyor.