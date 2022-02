Son Dakika: Jamie Carragher'dan Chelsea ve Roman Abramovich'e ağır sözler! "Rezil oldular..."

Haberin Devamı

Jamie Carragher, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıklayan Roman Abramovich'e ve kulüp yönetimine sert tepki gösterdi.

Sky Sports'ta konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jamie Carragher, Chelsea'nin yaşanan süreci iyi yönetemediğini ve kendilerini rezil ettiklerini savundu. Carragher ayrıca Roman Abramovich'in kulüp yönetiminden çekilmesi sonrasında Chelsea cephesinden yapılan savaş karşıtı açıklamayı zayıf bulduğunu belirtti.

Jamie Carragher'in sözleri şu şekilde:

"Chelsea'nin süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum. Şimdiye dek yaptıkları açıklamalar bence çok zayıf. Fena halde rezil oldular. Kulüp bugün toplandı ve bir açıklama yaptı. Ancak yaptıkları şeyin Roman Abramovich'in bir gün önce yaptıklarını aklamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Bunu başardıkları da söylemez. Onlar için hiç iyi olmadı. Kendilerini utandırdılar. Açıklamanın mesajları daha güçlü olmalıydı. Yöneticilik ile kulüp sahipliği farklı şeylerdir. Roman Abramovich yetki sahibi ancak arka planda"

ABRAMOVICH SONRASI CHELSEA'DEN SAVAŞ KARŞITI AÇIKLAMA

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

NELER OLMUŞTU?

Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle Chelsea kulübünün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetini bıraktığını duyurmuştu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir Chelsea'nin yönetimi konusunda baskı altındaydı. Bu gelişmelerin ardından radikal bir karar alan Rus milyarder, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na bıraktığını belirtmişti.

'HER ZAMAN KULÜBÜN ÇIKARLARINI DÜŞÜNDÜM'

Her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirten Abramovich, "Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum" sözleriyle yönetimi devrettiğini açıkladı.

'İNGİLTERE'DE YAŞAMASI YASAKLANACAK' İDDİASI

Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de gelen bilgiler arasındaydı. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürülmüştü.

Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürülmüştü.