Son Dakika: James Rodriguez, Ousmane Coulibaly'nin hayatını kurtardı!

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Spor Arena Dış Haberler - Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan forması giyen James Rodriguez, Al-Wakrah maçında sahada kalp krizi geçiren rakip oyuncu Ousmane Coulibaly'nin hayatını kurtardı.

Al-Wakrah'ın Malili oyuncusu Ousmane Coulibaly, mücadelenin ilk yarısında kalp krizi geçirdi. 32 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi yapan isim rakibi James Rodriguez oldu. Kolombiyalı oyuncunun erken ve doğru müdahalesi meslektaşının hayatını kurtardı.

KULÜP DOKTORU DOĞRULADI

Al Wakrah kulüp doktoru, James Rodriguez'in Ousmane Coulibaly'nin başını düzgün konumda tutarak ilk müdahalede çok doğru ve başarılı bir iş yaptığını açıkladı.

Yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Ousmane Coulibaly'nin durumunun iyi olduğu ve bir süre kontrol altında kalacağı kaydedildi.

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LİG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

"Al Rayyan ile Al Wahrak arasında oynanan karşılaşmada Ousmane Coulibaly, sağlık ve ambulans ekiplerinin olay yerinde müdahale etmesini gerektiren bir kalp krizi geçirmiştir. Oyuncunun ilgili tedaviyi ve ilgiliyi gördüğünü belirtmek isteriz. Katar Yıldızlar Ligi yönetimi olarak futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve her iki takımın sağlık ekiplerine teşekkür etmek istiyoruz."