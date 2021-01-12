MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumspor'da!
GeriFutbol Son Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumspor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumspor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumspor'da!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

Son Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumsporda

Son Dakika | Jakub Szumski resmen BB Erzurumsporda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle