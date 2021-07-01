MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Jadon Sancho resmen Manchester United'da!
GeriFutbol Son Dakika: Jadon Sancho resmen Manchester United'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Jadon Sancho resmen Manchester United'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Jadon Sancho resmen Manchester United'da!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Jadon Sancho'nun transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Watzke, "Sancho'nun transferi için Manchester United ile anlaştı. Kendisini takımda tutmak istiyorduk ancak o bir değişim istediğini söyledi. Maddi olarak mutluyuz ancak ayrılacağı için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Jadon Sancho'nun transferi için 85 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi