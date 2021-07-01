Son Dakika: Jadon Sancho resmen Manchester United'da!

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Jadon Sancho'nun transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Watzke, "Sancho'nun transferi için Manchester United ile anlaştı. Kendisini takımda tutmak istiyorduk ancak o bir değişim istediğini söyledi. Maddi olarak mutluyuz ancak ayrılacağı için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Jadon Sancho'nun transferi için 85 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.